Schottland

Nach Angaben von zwei Organisationen waren unter den Opfern mehrere Muslime.
Wie die Polizei mitteilte, befindet sich ein 36-jähriger Mann in Gewahrsam und wird bald einem Gericht vorgeführt. Premierminister Starmer erklärte, der Verdächtige scheine durch Hass auf Muslime motiviert gewesen zu sein.
Wie die Polizei mitteilte, befindet sich ein 36-jähriger Mann in Gewahrsam und wird bald einem Gericht vorgeführt. Premierminister Starmer erklärte, der Verdächtige scheine durch Hass auf Muslime motiviert gewesen zu sein.
In Großbritannien hatte es in den vergangenen Wochen nach zwei Messerangriffen wiederholt rassistische Ausschreitungen gegeben.
Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.