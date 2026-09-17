Vor jüdischem Feiertag

Versuchter Brandanschlag auf eine Synagoge in Wuppertal. (Christoph Petersen / dpa / Christoph Petersen)

Laut Polizei handelt es sich um einen 37-jähriger Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Er sei polizeibekannt und habe nach ersten Erkenntnissen allein gehandelt. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

Der Mann soll am Nachmittag eine brennbare Flüssigkeit vor einer Tür ausgebreitet und angezündet haben. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es gab keine Verletzten, der Sachschaden ist gering.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland verurteilten die Tat. In drei Tagen beginnt der höchste jüdische Feiertag Jom Kippur. Wiederholt gab es an solchen Tagen weltweit Anschläge auf Synagogen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.