Hannover
Mann wegen Corona-Betrugs zu drei Jahren Haft verurteilt

In Hannover ist ein Mann wegen millionenschweren Betrugs mit Coronatests zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

    Ein Mann komplett in Sicherheitskleidung nimmt im aufgesperrten Mund eines anderen Mannes mit Bart die Testrobe.
    In manchen Corona-Testzentren wurde der Staat betrogen. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert)
    Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der 27-Jährige zwischen März und Dezember 2022 in seinem Corona-Testzentrum mehr Leistungen abgerechnet hatte, als erbracht wurden. Demnach soll er mehr als 1,6 Millionen Euro von der Kassenärztlichen Vereinigung erhalten haben.
    Das Gericht ordnete drei Jahre und fünf Monate Gefängnis und die Rückzahlung des erschlichenen Betrags an. Von der Haftstrafe gilt ein Monat wegen überlanger Verfahrensdauer als bereits vollstreckt.
