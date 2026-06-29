Unterhaltung

Bill Maher ist seit 25 Jahren auf Sendung und derzeit Gastgeber der Show "Real Time" im TV-Sender HBO. (dpa / picture alliance / Janet Van Ham)

Die Auszeichnung für Humoristen wird vom John F. Kennedy-Center vergeben. Der 70-jährige Preisträger moderiert beim Pay-TV-Sender HBO die wöchentliche Show "Real Time with Bill Maher". Er zieht dort regelmäßig über politisch Linke, aber auch über US-Präsident Trump her. Der Preis ist nach dem amerikanischen Schriftsteller Mark Twain benannt, der mit den Büchern über die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn berühmt wurde.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.