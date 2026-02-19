Stromerzeuger sind auf dem deutschen Markt stark gewachsen (Archivbild). (dpa / Daniel Reinhardt)

Das zeige eine Untersuchung für den Zeitraum Mai 2024 bis April 2025, teilte die Behörde in Bonn mit. Hintergrund ist die Abschaltung von Kohlekraftwerken. Dadurch sei das inländische Angebot spürbar knapper geworden, erklärte das Kartellamt. Das wiederum führe tendenziell unter anderem zu höheren Preisen.

Eine Veränderung der Machtverhältnisse auf dem Energiemarkt kann es demnach frühestens in einigen Jahren geben, wenn von der Bundesregierung der Neubau steuerbarer Kraftwerkskapazitäten ausgeschrieben wird. Behördenpräsident Mundt empfahl, die Ausschreibungen gezielt dazu zu nutzen, bestehende Marktmacht abzubauen.

