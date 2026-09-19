Zeitumstellung

Marokko schafft die Sommerzeit nach acht Jahren wieder ab und kehrt dauerhaft zur Normalzeit zurück. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren im Land um eine Stunde zurückgestellt. Wenige Tage vor der Parlamentswahl erfüllt die Regierung damit einen Wunsch vieler Menschen im Land.

Marokko hatte 2018 die Sommerzeit ganzjährig eingeführt, die Uhren wurden also dauerhaft um eine Stunde vorgestellt. Damit wollte man zum einen den Zeitunterschied zu europäischen Handelspartnern wie Frankreich und Spanien verringern und zum anderen vermeiden, dass die Uhren zu häufig umgestellt wurden. Denn vor 2018 geschah dies zusätzlich oft auch vor und nach dem Fastenmonat Ramadan.

Viele Menschen in Marokko beklagten sich seitdem aber, dass ihr Tag im Dunkeln begann, weil die Sonne gemessen an der offiziellen Uhrzeit später aufging. Hunderttausende unterschrieben in Marokko eine Petition gegen die Sommerzeit. Von der Regierung heißt es jetzt, man kehre zum natürlichen Lebensrhythmus zurück.

Nach der dauerhaften Rückkehr zur Normalzeit ändert sich die Zeitverschiebung zu Deutschland und den anderen Ländern Mitteleuropas: Im Sommer, während der europäischen Sommerzeit, ist Marokko zwei Stunden zurück, im Winter, während der europäischen Normalzeit, beträgt der Unterschied eine Stunde.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.