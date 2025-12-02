Bertram Kawlath, Präsident des VDMA (picture alliance/EVENTPRESS Jeremy Knowles)

Verbandspräsident Kawlath sagte im Deutschlandfunk, er rede nicht mit der AfD. Wer aus der EU, dem Euro und der NATO austreten wolle, schädige den Standort Deutschland nachhaltig. Die moralisch-ethische Grundhaltung der AfD nannte er problematisch. In seinem Verband spüre er in der Breite keine Offenheit zur AfD, sondern das Gegenteil, betonte Kawlath. - Der VDMA vertritt mehr als 3.600 Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus. Die Branche hat in Deutschland rund eine Million Beschäftigte.

Der Verband der Familienunternehmer hatte vor kurzem AfD-Abgeordnete zu einem Diskussionsabend eingeladen und damit eine Debatte über den Umgang der Wirtschaft mit der AfD ausgelöst. Am Sonntag erklärte Verbandspräsidentin Ostermann, die Einladung sei ein Fehler gewesen. Man distanziere sich von Extremisten und lasse sich nicht vereinnahmen.

