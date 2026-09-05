Im britischen Dover haben vermummte Demonstranten den Fährverkehr vorübergehend lahmgelegt. (Oscar Rihll / PA Wire / dpa / Oscar Rihll)

Nach Angaben der Hafenverwaltung versperrten dutzende schwarzgekleidete Menschen mit Sturmhauben heute früh die Zugangsstraßen zum Hafen. Nach einigen Stunden seien sie wieder abgezogen. Der Protest richtete sich offenbar gegen die irreguläre Migration. Laut BBC skandierten die Demonstranten "Stoppt die Boote". Über den Ärmelkanal kommen jährlich tausende Flüchtlinge aus Frankreich in kleinen Booten an der Südostküste Englands an. Laut Innenministerium in London waren es bis 1. September 16.513 Migranten, 43 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die britische Regierung kritisierte die Blockade des Fährhafens.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.