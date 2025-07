In der Nacht wurde Kiew erneut massiv von Russland angegriffen. (Archivbild) (Patrick Muzart / ZUMA Press Wire / d / Patrick Muzart)

Nach Angaben ukrainischer Behörden wurden dabei mindestens 14 Menschen verletzt. Zudem seien Eisenbahninfrastruktur, Gebäude und Fahrzeuge in der gesamten Stadt beschädigt worden. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge wurden außerdem in zwei Wellen ballistische Raketen auf Ziele in Kiew und im Umland abgefeuert. Auch mindestens eine Hyperschallrakete soll eingesetzt worden sein.

Gestern hatten US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin erneut miteinander telefoniert. Trump erklärte, das Gespräch habe in Bezug auf die Ukraine keine Fortschritte gebracht.

