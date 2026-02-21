Nach Zoll-Urteil des Supreme Court

Der Richterspruch habe bekräftigt, dass Handelspolitik Sache des Kongresses und nicht des Präsidenten sei, sagte Langeim Deutschlandfunk. Allerdings fehle weiterhin die für gute Handelsbeziehungen erforderliche Stabilität, betonte der SPD-Politiker. Deshalb müsse die Europäische Union jetzt neu über die Zollvereinbarungen mit den USA verhandeln.
Der Supreme Court hatte gestern einen Großteil der von US-Präsident Trump verhängten Zölle für rechtswidrig erklärt und entschieden, dass dieser seine Befugnisse überschritten habe. Trump unterzeichnete daraufhin ein Dekret über eine zusätzliche Abgabe auf Waren aus aller Welt in Höhe von zehn Prozent, die zunächst für 150 Tage gelten soll. Ausgenommen davon sind nur kritische Rohstoffe, Energie und Düngemittel.
Diese Nachricht wurde am 21.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.