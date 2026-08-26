Stille im Radio: MDR reagiert auf AfD-Kündigungspläne. (Jan Woitas/dpa)

Auf der Internetseite des MDR und in Sozialen Medien sind Beiträge mit einem schwarzen Bild versehen. Das Radioprogramm wurde mit einigen Sekunden Stille unterbrochen; in den Fernsehnachrichten wurde kurz ein schwarzer Hintergrund gesendet.

Auch der Norddeutsche Rundfunk machte in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Aktion auf die möglichen Folgen einer solchen Kündigung aufmerksam. In einem seiner Radioprogramme wurden angekündigte Beiträge für einige Sekunden durch Stille ersetzt. Die AfD kritisierte die Aktion als Wahlkampf. In Sachsen-Anhalt wird am 6. und in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September gewählt.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.