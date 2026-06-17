Cybermobbing

Justizministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Jacqueline Bernhardt, Die Linke (Jens Büttner/dpa)

Notwendig sei die Einführung eines sogenannten Hilfe-Buttons auf großen Social-Media-Plattformen, sagte die Linken-Politikerin. Betroffene sollten direkt nach dem Auslösen dieses digitalen Alarmknopfes einen persönlichen Kontakt bekommen. Bernhardt verwies auf Frankreich, das dieses Modell bereits erfolgreich eingeführt habe. Durch die direkte Verknüpfung der Plattformen mit einer staatlich organisierten, professionell besetzten Hotline werde Hilfe unmittelbar am Ort des Geschehens verfügbar gemacht.

Die Verbraucherschutzminister von Bund und Ländern beraten seit heute in Potsdam. Bernhardt kündigte für dort einen entsprechenden Antrag an.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.