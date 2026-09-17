Vor Landtagswahl

TV-Duell vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern zwischen Schwesig und Holm (picture alliance / Anadolu / Somaya Abdelrahman)

Schwesig, die aktuell gemeinsam mit der Linken regiert, warf der AfD Wählertäuschung vor. Holm sagte im Gegenzug, Schwesig schüre Ängste. Beim Thema Bildung kündigte Holm an, den Unterrichtsausfall mit 400 aus Behörden versetzte Lehrkräften abfangen zu wollen. Schwesig verwies bei dem Thema auf die Beitragsfreiheit in den Kitas. Beim Thema Energiepolitik brachte Holm neben Windkraft auch Kernenergie und Gas durch die Nordstream-Pipeline ins Gespräch. Schwesig warf der AfD vor, gesundheitsschädigende Kernkraftwerke im eigenen Bundesland bauen zu wollen.

Die AfD wird in Mecklenburg-Vorpommern vom Verfassungsschutz nicht offiziell als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Aktuelle Umfragen sehen die SPD knapp hinter der AfD.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.