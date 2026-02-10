Diplomatie

Alexander Graf Lambsdorff ist derzeit deutscher Botschafter in Moskau (picture alliance / dpa / TASS / Sergei Bobylev)

Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" und der Verlag "Table Media" berichten, dass der bisherige Botschafter in Russland, Graf Lambsdorff, nach Israel wechseln soll. Der dortige Botschafter, Seibert, werde dann in den Ruhestand gehen. Laut dem "Spiegel" soll der aktuelle Botschafter in Mexiko, von Goetze, Nachfolger von Lambsdorff in der deutschen Vertretung in Russland werden.

Diese und weitere Veränderungen in deutschen Auslandsvertretungen sollen heute Thema im Kabinett sein. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es dazu lediglich, es gebe turnusgemäß zu einem einheitlichen Versetzungstermin eine Vielzahl von Wechseln in den Auslandsvertretungen.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.