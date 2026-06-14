Medienbericht: Auch Bundesdigitalminister Wildberger (CDU) hat offenbar mehrere Reden und Texte von KI verfassen lassen.

Wie das Blatt schreibt, wurden auch zwei Gastbeiträge des CDU-Politikers in großen Zeitungen weder von ihm selbst noch von seinen Mitarbeitern geschrieben, sondern von ChatGPT oder ähnlichen KI-Assistenzen. Wildberger nutze immer wieder sprachliche Konstruktionen, die typisch für KI-Texte seien. Die Erkennungssoftware Pangram kam dem Bericht zufolge beispielsweise zu dem Ergebnis, dass 99,3 Prozent eines Textes von Wildberger im Handelsblatt mit "hoher Wahrscheinlichkeit" von einer KI stamme. Ein Sprecher des Digitalministeriums sagte dem Blatt, die benannten Texte seien mit Unterstützung von KI erarbeitet. Auch Wildberger nutze KI als Arbeitswerkzeug. Die Verantwortung liege aber stets beim Menschen. Jemand müsse prüfen, ändern und entscheiden.
Seit der Löschung eines Gastbeitrags von Thüringens Ministerpräsidenten Voigt in der FAZ wird verstärkt über die Nutzung von KI für politische Reden debattiert.
Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.