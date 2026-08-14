Nach Plagiatsvorwürfen

Blick auf die Universität Cambridge in Großbritannien (Archivbild) (picture-alliance/ dpa)

Seinen Tod meldeten der Sender Sky News und die BBC. Die Londoner Polizei teilte lediglich mit, im Südwesten der Hauptstadt sei die Leiche eines 41-jährigen gefunden worden.

Der Fall des Soziologen hatte in Großbritannien für großes Aufsehen gesorgt. Medien berichteten unter anderem über Plagiatsvorwürfe. Auch an der Glaubwürdigkeit von Teilen seiner Lebensgeschichte wurde öffentlich gezweifelt. Arday hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Er war im Jahr 2023 jüngster schwarzer Professor in der Geschichte der Universität Cambridge geworden.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.