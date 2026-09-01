Daniel Driscoll, bisheriger Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium (hier bei einer Militärparade im Juni 2025 (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Gründe wurden nicht genannt, allerdings hatte es Berichte über Spannungen mit Verteidigungsminister Hegseth gegeben. Driscoll gilt als Vertrauter von Vizepräsident Vance und hatte das Amt eineinhalb Jahre inne. Zuletzt waren mehrfach hochkarätige Führungskräfte aus dem Pentagon ausgeschieden. Dazu zählte auch der frühere Heeresstabschef George, mit dem Driscoll den Berichten zufolge eng zusammenarbeitete, bevor er von Hegseth zum Rücktritt gedrängt worden sei.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.