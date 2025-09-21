Pressefreiheit eingeschränkt
Medienberichte über US-Militär nur noch nach Freigabe durch Pentagon

In den USA hat das Verteidigungsministerium die Pressefreiheit eingeschränkt. Das Pentagon erließ eine Richtlinie, wonach Berichte über das US-Militär nur noch veröffentlicht werden dürfen, wenn sie vom Ministerium freigegeben werden.

    Das Pentagon in den USA. Das fünfeckige riesige Gebäude ist aus der Luft aufgenommen.
    Das Pentagon in Washington, USA (AP / Patrick Semansky)
    Alle Journalisten wurden aufgefordert, eine entsprechende eidesstattliche Erklärung zu unterzeichnen. Anderenfalls könnten sie ihre Zugangsberechtigung zum Pentagon verlieren.
    In der Begründung des US-Verteidigungsministeriums hieß es wörtlich, man sei "der Transparenz verpflichtet, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu fördern".
    Die Washingtoner Journalisten-Vereinigung "National Press Club" verurteilte die neuen Pentagon-Richtlinien als direkten Angriff auf unabhängige Berichterstattung. Die New York Times erklärte, die Regelungen verstießen "gegen die verfassungsmäßigen Schutzrechte einer freien Presse in einer Demokratie".
