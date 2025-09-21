Pressefreiheit eingeschränkt

Alle Journalisten wurden aufgefordert, eine entsprechende eidesstattliche Erklärung zu unterzeichnen. Anderenfalls könnten sie ihre Zugangsberechtigung zum Pentagon verlieren.
In der Begründung des US-Verteidigungsministeriums hieß es wörtlich, man sei "der Transparenz verpflichtet, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu fördern".
Die Washingtoner Journalisten-Vereinigung "National Press Club" verurteilte die neuen Pentagon-Richtlinien als direkten Angriff auf unabhängige Berichterstattung. Die New York Times erklärte, die Regelungen verstießen "gegen die verfassungsmäßigen Schutzrechte einer freien Presse in einer Demokratie".
Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.