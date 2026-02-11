Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk

Der Medienrat soll bewerten, wie gut ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren Auftrag erfüllen. (Taimas Ahangari)

Das Gremium soll bewerten, wie gut ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren Auftrag erfüllen. Darüber hinaus soll der Medienrat aktiv Impulse für die Weiterentwicklung und Qualität des öffentlich-rechtlichen Angebots geben. Thüringens Medienminister, der CDU-Politiker Gruhner, sagte in einer Eröffnungsrede, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei eine wichtige Säule der Demokratie in Deutschland und müsse verteidigt werden. Dazu gehöre auch eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Angebotes.

Der Medienrat hat insgesamt sechs Mitglieder, von denen je zwei von den Bundesländern und den ARD-Gremien berufen wurden. ZDF und Deutschlandradio entsenden jeweils einen Vertreter in den Rat.

