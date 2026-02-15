Interview der Woche

Will im Streaming-Bereich eingreifen: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. (picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka)

Der Staatsminister fügte hinzu, die schlechte Honorierung der Kreativen liege nicht so sehr an den Streaming-Plattformen wie Spotify selbst. Denn diese würden ihre Verträge gern mit den Künstler selbst abschließen, die dann mehr Geld aus dem System bekämen. Das Problem seien vielmehr die großen Majors der Musikindustrie. Diese bildeten ein Kartell und nähmen sich zu große Margen aus dem Streaming-System.

Weimer erläuterte wesentliche Punkte einer möglichen Lösung per Gesetz. Dieses müsse dann unter anderem eine Nachvollziehbarkeit der Streaming-Aufrufe regeln. Aber es gehe auch um die vertragliche Frage, wer von welchen Erlösen welche Marge ziehen dürfe. Der Staatsminister räumte ein, dass dies ein erheblicher Eingriff in die Vertragsfreiheit wäre. Doch wenn sich ein Markt derart verzerre und man es mit einer Kartellsituation zu tun habe, dann müsse man dem früheren Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard folgen, der gesagt habe: Wir mögen den übergriffigen Staat nicht, aber Kartelle und Monopole mögen wir auch nicht.

