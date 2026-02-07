Im Moment gibt es nicht genug Kontrolleure, um alle vorgeschriebenen Kontrollen durchzuführen. (dpa/Boris Rössler)

Das geht aus Angaben des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands hevor. Der Bundesvorsitzende des Verbands, Maschke, sagte der "Welt am Sonntag", derzeit könne nur die Hälfte der geplanten Kontrollen durchgeführt werden. Man konzentriere sich deshalb auf Bereiche mit besonders hohem Risiko, so Maschke. Neben dem allgemeinen Fachkräftemangel seien auch schlechte Bezahlung und Sparzwänge der Kommunen Grund für den Personalmangel.

Bundesweit gibt es derzeit rund 2.500 Lebensmittelkontrolleure in etwa 430 kommunalen Behörden. Mit der letzten Reform der Lebensmittelkontrollen, die 2020 beschlossen wurde, wurde die Anzahl der Kontrollen bereits um 40 Prozent reduziert. Damit sollte dem Personalmangel entgegengewirkt und ein größerer Fokus auf Risikobereiche gelegt werden. Diese reduzierten Vorgaben würden aber ebenfalls vierlerorts nicht erreicht, sagte Maschke.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.