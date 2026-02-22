Amnestiegesetz in Venezuela

Parlamentspräsident Rodriguez sagte vor Journalisten, hunderte würden bereits freigelassen. Die Nationalversammlung hatte das Amnestiegesetz am Donnerstag einstimmig gebilligt. Es sieht keine automatische Amnestie vor, diese muss beantragt werden. Das Gesetz betrifft Vorwürfe, die seit 1999 gegen politische Gegner der Machthaber Maduro und Chavez erhoben worden waren. Kritiker bemängeln, dass das Gesetz zu viele Ausnahmen vorsehe und viele Regierungsgegner davon nicht profitieren würden.
Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.