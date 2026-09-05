Vor Wahl in Sachsen-Anhalt: Demokratiefestival in Magdeburg (Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Die Organisatoren sprachen von bis zu 20.000 Teilnehmern, die Polizei gab die Zahl mit rund 10.000 auf mehreren Veranstaltungen an. In Magdeburg traten zahlreiche Musiker und Prominente auf. Die AfD hielt parallel ihren Wahlkampfabschluss ab. Dabei waren die Bundesvorsitzenden Weidel und Chrupalla. Auch an den Veranstaltungen von Linken und der SPD nahmen Bundespolitiker teil.

Morgen sind in Sachsen-Anhalt rund 1,7 Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. In Umfragen liegt die AfD, die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, deutlich vorn.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.