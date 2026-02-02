Schließung eines linken Kulturzentrums
Mehr als 100 Verletzte bei Krawallen in Turin

Bei Protesten gegen die Schließung eines linken Kulturzentrums in der norditalienischen Großstadt Turin ist es zu schweren Krawallen gekommen.

    Das Bild zeigt ein brennendes Polizeifahrzeug bei Nacht. Drumherum sind Rauchschwaden und Blaulichter zu sehen.
    Brennendes Polizeifahrzeug bei Krawallen wegen Räumung des Turiner Zentrums Askatasuna (Marco Alpozzi / LaPresse via ZUMA / dpa-bildfunk)
    Bei den Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und teils vermummten Demonstranten wurden nach Angaben der Behörden mehr als 100 Sicherheitskräfte verletzt. Zehn Menschen wurden festgenommen. Zur Zahl der verletzten Demonstranten gibt es keine genaueren Angaben.
    Gestern hatten Schätzungen zufolge etwa 15.000 Menschen an einer Kundgebung teilgenommen, die sich gegen die Räumung des Kulturzentrums kurz vor Weihnachten richtete. Als aus der Menge Steine und Brandsätze in Richtung der Polizei geworfen wurden, setzten Ordnungskräfte Tränengas und Wasserwerfer ein.
    Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.