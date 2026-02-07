Lebensmittelkontrollen

Das geht aus Angaben des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands hevor. Der Bundesvorsitzende des Verbands, Maschke, sagte der "Welt am Sonntag", derzeit könne nur die Hälfte der geplanten Kontrollen durchgeführt werden. Man konzentriere sich deshalb auf Bereiche mit besonders hohem Risiko, so Maschke. Neben dem allgemeinen Fachkräftemangel seien auch schlechte Bezahlung und Sparzwänge der Kommunen Grund für den Personalmangel.
Bundesweit gibt es derzeit rund 2.500 Lebensmittelkontrolleure in etwa 430 kommunalen Behörden.
Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.