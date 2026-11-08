Niederlande

Demonstranten fordern beim sogenannten Red Line Protest die niederländische Regierung auf, das Vorgehen Israels im Gazastreifen in keiner Weise zu unterstützen. (ANP / IMAGO / Ramon van Flymen)

Den Organisatoren zufolge nahmen mehr als 200.000 Menschen an einem Marsch durch die Innenstadt teil. Die Demonstranten forderten die niederländische Regierung auf, mehr Druck auf Israel auszuüben und das israelische Vorgehen im Gazastreifen offiziell als Völkermord einzustufen. Zudem verlangten sie schärfere Handelssanktionen sowie einen Stopp aller Waffenverkäufe an das Land.

Die Beziehungen zwischen den Niederlanden und Israel gelten als belastet. Im vergangenen Jahr war etwa der niederländische Außenminister zurückgetreten, nachdem er keine neuen Sanktionen gegen Israel hatte durchsetzen können.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.