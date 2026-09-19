Peshawar: Ein mit Sprengstoff beladenes Auto explodierte am Eingang einer Moschee am Polizeihauptquartier. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Hussain Ali)

Die pakistanischen Behörden melden zudem über hundert Verletzte. Der Anschlag ereignete sich am Freitag in der Stadt Kohat im Grenzgebiet zu Afghanistan. Ein Attentäter brachte zunächst ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug zur Explosion. Im Anschluss eröffneten mehrere Angreifer das Feuer. Laut Polizei dauerten die Schusswechsel auch Stunden nach dem Überfall noch an. Eine örtliche Miliz, die mit den pakistanischen Taliban verbündet ist, bekannte sich zu der Attacke.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.