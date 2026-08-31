Computer und Videospiele-Messe

Besucherandrang auf der Gamescom 2026 (Wolf von Dewitz / dpa / Wolf von Dewitz)

Das sind 11.000 mehr als im Vorjahr. Insgesamt hätten sich mehr als 1.700 Unternehmen auf der Messe präsentiert. Darunter waren so viele ausländische Unternehmen wie nie zuvor, erklärten die Veranstalter heute zum Ende der Messe.

Dieses Jahr hat zudem erstmals ein Bundespräsident die Messe besucht. Bundespräsident Steinmeier hatte am Donnerstag den Gamescom Congress eröffnet, bei dem es unter anderem um Videospiele und ihre Rolle bei Bildung, Demokratie und Teilhabe ging.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.