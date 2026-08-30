Lange Nacht der Museen in Berlin: die beleuchtete James Simon Gallery auf der Museumsinsel (dpa / Annette Riedl)

Das waren einige Tausend mehr als im vorangegangenen Jahr, wie die Organisatoren mitteilten. Insbesondere das Deutsche Spionagemuseum, das Museum für Kommunikation, das Deutsche Technikmuseum, das Berliner Medizinhistorische Museum und das Samurai Museum Berlin hätten ihre hohen Besuchszahlen der vergangenen Jahre noch einmal steigern können. Insgesamt hatten 75 Museen gestern Abend meist von 18 Uhr bis in die frühen Morgenstunden geöffnet. Das diesjährige Motto war "Crime in Berlin". Im nächsten Jahr feiert die Lange Nacht der Museen in Berlin ihr 30. Jubiläum.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.