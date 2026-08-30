Sturzflut im Himalaya

Rettungskräfte inspizieren beschädigte Gebäude nach der Sturzflut im Distrikt Nuwakot in Nepal. (picture alliance / AP Photo / Rajesh Kumar Singh / Rajesh Kumar Singh)

Das Wichtigste ist laut Khanal zunächst, so viele Menschen wie möglich zu retten. Außerdem benötige man Kühlmöglichkeiten, um Tote über längere Zeit zu lagern.

Nach Angaben Khanals braucht es zudem Unterstützung bei komplizierten Rettungsmaßnahmen an Wasserkraftwerken. Hier hälfen unter anderem Rettungsmannschaften aus Indien und China bei der Suche nach Arbeitern, die in Tunneln an Kraftwerken entlang der von der Flut betroffenen Flüsse eingeschlossen sind. So unter anderem im Bezirk Rasuwa: Dort gehen die Behörden davon aus, dass an einer Baustelle mehr als 100 Menschen in einem schlammgefüllten Tunnel festsitzen.

Auch die Organisation "Save the Children" hat trotz erschwerter Bedingungen im Katastrophengebiet an der Grenze zwischen China und Nepal damit begonnen, Hilfsgüter zu verteilen. Geschäftsführer Westphal sagte im Deutschlandfunk , der Verkehr sei vielerorts zwar blockiert und die Logistik schwierig. Man habe aber erfahrene Mitarbeiter, und die Koordination mit den Behörden sei geregelt und funktioniere. Man könne in einem ersten Schritt rund 1.000 Familien mit Betten, Moskitonetzen und Haushaltsgegenständen versorgen.

Mittlerweile mehr als 730 bestätigte Todesopfer - Gefahr weiterer Flutwelle leicht gesunken

Insgesamt werden im Katastrophengebiet an der Grenze zwischen China und Nepal noch rund 3.000 Menschen vermisst, darunter auch mindestens acht Deutsche. Die Zahl der bestätigten Toten ist zuletzt auf mehr als 730 gestiegen.

​Die Gefahr einer neuen Flutwelle im Katastrophengebiet ist nach chinesischen ‌Angaben zuletzt etwas ⁠gesunken. Wie der Staatssender CCTV berichtet, fließt ein durch Geröll entstandener See langsam ab. Aus Sorge vor seinem Überlaufen waren die Rettungsarbeiten vorübergehend unterbrochen worden. Diese werden im Grenzgebiet zu Nepal weiter durch Schlamm, Regen und Nebel erschwert. Selbst für Hubschrauber sei es dort problematisch zu landen, erklärte ein Militärsprecher.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.