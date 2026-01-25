Klirrende Kälte, Eis und Schnee
Mehr als 850.000 Haushalte in den USA wegen Wintersturms ohne Strom

Im Süden und im Mittleren Westen der USA sind wegen eines Wintersturms inzwischen mehr als 850.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. In zwölf Bundesstaaten wurde der Katastrophenfall ausgerufen.

    Fahrzeuge auf einer vereisten Interstate Straße in der Nähe von Lousville, Kentucky (Getty Images via AFP / JON CHERRY)
    Laut dem Portal poweroutage.us sind insbesondere die Bundesstaaten Texas, Louisiana und Mississippibetroffen. Im ganzen Land wurden seit gestern mehr als 13.000 Flüge gestrichen. Außerdem sind Autobahnen aufgrund gefährlicher Straßenbedingungen teilweise gesperrt. Viele Bundesstaaten im Norden und Osten der USA bereiten Notfall-Maßnahmen vor. Meteorologen sagen eine Rekordkälte von bis zu minus 40 Grad voraus.
    Bis Montag soll der Sturm über die USA hinwegziehen und sich dabei von Süden Richtung Nordosten bewegen. Experten sprechen von einem der härtesten Winterstürme der vergangenen Jahre in den Vereinigten Staaten.
