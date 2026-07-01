Vor allem Windparks auf See lieferten deutlich mehr Strom. (imago/Lars Berg)

So hoch war der Prozentsatz noch nie in einem ersten Halbjahr. Das geht aus Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft hervor, über die die dpa berichtet. Die Quote liegt demnach fast drei Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Im gesamten Jahr 2025 hatte der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch 55,8 Prozent betragen.

Der Anstieg ist laut den Berechnungen vor allem auf die höhere Stromerzeugung aus Windenergie auf See mit einem Plus von rund 28 Prozent zurückzuführen. Das erste Halbjahr 2025 war im Vergleich eher windarm.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.