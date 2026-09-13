Niedersachsen

Rund 6,3 Millionen Menschen stimmen über fast 2.200 Kommunalparlamente zwischen Nordsee und Harz ab - darunter Kreistage sowie Stadt- und Gemeinderäte. Dazu kommen landesweit knapp 400 Direktwahlen für Landräte und hauptamtliche Bürgermeister. Gewählt werden auch der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover sowie der Präsident der Region Hannover.
Ergebnisse werden nach Angaben der Landeswahlleitung ab Abend zunächst örtlich und regional ermittelt. Ein vorläufiges Landesergebnis wird voraussichtlich erst am Montagmorgen vorliegen.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.