Statistik zum Weltflüchtlingstag
Mehr als vier Millionen Geflüchtete und Vertriebene lebten 2025 in Deutschland

Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland mehr als vier Millionen Geflüchtete oder Vertriebene aus anderen Ländern.

    Flüchtlinge tragen ihre Koffer auf dem Kopf, während sie ins Ankunftszentrum Reinickendorf gehen.
    Letztes Jahr kamen mehr als vier Millionen Geflüchtete nach Deutschland. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)
    Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit, das für die Zahlen den Mikrozensus des vergangenen Jahres auswertete. Das Bundesamt unterscheidet dabei zwischen Menschen, die vor 1950 als Vertriebene des Zweiten Weltkriegs ins Land kamen - das sind noch gut 700.000 - und Personen, die nach 1950 einreisten. Dies waren etwa 3,3 Millionen. Knapp die Hälfte dieser Gruppe kam aus Syrien oder der Ukraine.
    Die Zahlen wurden anlässlich des Weltflüchtlingstags am kommenden Samstag präsentiert.
    Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.