Statistik zum Weltflüchtlingstag

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit, das für die Zahlen den Mikrozensus des vergangenen Jahres auswertete. Das Bundesamt unterscheidet dabei zwischen Menschen, die vor 1950 als Vertriebene des Zweiten Weltkriegs ins Land kamen - das sind noch gut 700.000 - und Personen, die nach 1950 einreisten. Dies waren etwa 3,3 Millionen. Knapp die Hälfte dieser Gruppe kam aus Syrien oder der Ukraine.
Die Zahlen wurden anlässlich des Weltflüchtlingstags am kommenden Samstag präsentiert.
Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.