Waldbrände in Deutschland

Waldbrand im Hürtgenwald (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Die Bedrohungslage durch Waldbrände spitze sich derzeit in mehreren Regionen zu und erfordere einen Paradigmenwechsel bei der Prävention von Bränden, sagte der Präsident der Organisation, Spiegler, der "Rheinischen Post". Die Finanzierung dieser Aufgaben übersteige die Möglichkeiten der Kommunen.

Unterdessen kämpfen die Feuerwehren weiter gegen mehrere Waldbrände. Bei Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen versuchen immer noch hunderte Einsatzkräfte, ein Übergreifen der Flammen auf den Ortsteil Gey zu verhindern. Die 1.800 Einwohner wurden in Sicherheit gebracht. Die Polizei hat für die Aufklärung der Brandursache ein Hinweisportal eingerichtet. Ein Waldbrand in Langschneid im Kreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz ist nach Behördenangaben weitgehend unter Kontrolle.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.