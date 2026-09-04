Im ersten Halbjahr registrierte der Kreditversicherer Allianz Trade 33 Unternehmensinsolvenzen von Firmen mit mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Besonders betroffen war den Angaben zufolge die Automobilbranche, gefolgt vom Einzelhandel sowie dem Maschinenbau und dem Dienstleistungsbereich.
Damit setze sich der Negativtrend nach dem Rekordjahr 2025 fort, hieß es. Im Vorjahr wurden insgesamt 94 Großinsolvenzen in Deutschland verzeichnet. Das war der bislang höchste Wert seit Beginn der Auswertung im Jahr 2015.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.