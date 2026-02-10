Rebhuhn ist der Vogel des Jahres 2026, doch es braucht mehr Lebensraum. (IMAGO/Anadolu Agency/Serhat Cetinkaya)

Politik und Landwirtschaft sollten dem entgegenwirken, teilte der Naturschutzverband LBV im bayerischen Hilpoltstein mit. Wichtig sei eine vielfältige Landschaft mit Feldern, Wiesen, Blühflächen und Brachen. Es müsse dringend mehr Lebensraum durch Brach- und Blühflächen sowie Gehölze in der Agrarlandschaft geschaffen werden, führte die Biologin Angelika Nelson aus. Davon profitiere nicht nur die Artenvielfalt, sondern es profitierten auch die Menschen, da eine vielfältige und lebendige Landschaft auch Raum für Naturerleben und Erholung biete. Auf die deutsche Politik und die Landwirtschaft kommt es laut LBV besonders an, da die Europäische Union eine Vorgabe zurückgenommen habe, mindestens vier Prozent der Ackerfläche brachliegen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.