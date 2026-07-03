Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Dies berichtet das Magazin "Der Spiegel" unter Berufung auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das regelmäßig Prüfverfahren durchführt. Der Anteil der Syrer, deren Schutzstatus durch das Bundesamt widerrufen wurde, sei im Vergleich zum vergangenen Jahr um 13 Prozent gestiegen. Dem Bericht zufolge erklärt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Anstieg damit, dass derzeit verstärkt Straftäter überprüft würden. Bei ihnen sei ein Widerruf leichter möglich.

In Deutschland leben rund 500.000 Syrer mit Schutzstatus. Im Vergleich zu dieser Gesamtzahl fällt die Zahl derer, die den Status verloren haben, laut dem Bericht kaum ins Gewicht.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.