Wintersturm

Betroffen ist der Nordosten des Landes, darunter die Metropolen New York, Washington, Philadelphia und Boston. Für über 40 Millionen Menschen gelten Unwetterwarnungen. Erwartet werden starker Schneefall und hohe Windgeschwindigkeiten. Tausende Flüge wurden gestrichen, viele Schulen bleiben geschlossen. In New York wurde bis zum Mittag ein Fahrverbot verhängt. Erst Ende Januar waren bei einem Blizzard in mehreren US-Bundesstaaten mindestens 85 Menschen ums Leben gekommen.
Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.