Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Über Hintergründe und Ursachen ist noch nichts bekannt. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf informierte Kreise, Israel habe mit den Explosionen nichts zu tun.

Eine der Explosionen wurde von iranischen Medien aus der Hafenmetropole Bandar Abbas am Persischen Golf gemeldet. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, 14 weitere seien verletzt worden. Betroffen sei ein Wohngebäude. Die Nachrichtenagentur Tasnim, die den iranischen Revolutionsgarden nahesteht, dementierte Gerüchte, wonach die Explosion ein Anschlagsversuch auf einen Kommandeur der Revolutionsgarden gewesen sei.

Auch in der Nähe der Hauptstadt Teheran soll es Explosionen gegeben haben, ebenso in Ahwas im Südwesten des Landes. Dort kamen Berichten zufolge vier Menschen ums Leben.

In Kürze beginnt ein dreitägiges Marinemanöver des Iran im Persischen Golf, an dem auch China und Russland teilnehmen sollen. Hintergrund sind militärische Spannungen mit den USA.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.