Auch der Flughafen LaGuardia in New York ist von den technischen Problemen betroffen (Archivfoto vom 22. Mai 2026). (picture alliance / AP Photo / Frank Franklin II / Frank Franklin II)

Betroffen sind unter anderem die drei New Yorker Flughäfen JFK, Newark und LaGuardia sowie die Flughäfen in Boston und Philadelphia. Grund ist nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA eine technische Panne. So sei unter anderem eine wichtige Glasfaserleitung bei Bauarbeiten in New Jersey durchtrennt worden. Die Leitung stelle die Verbindung zur Zentrale für die Verkehrsüberwachung der Flughäfen her. Wie lange die Reparatur dauern wird, ist noch unklar.

Derzeit sind viele Staats- und Regierungschefs auf dem Weg in die USA. In New York findet ab morgen die Generalversammlung der Vereinten Nationen statt.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.