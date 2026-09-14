Deutschlandweite Aktion

Tag des offenen Denkmals: Zahlreiche Menschen stehen mit Regenschirmen vor dem Alten Rathaus in Bamberg. (picture alliance / dpa / Pia Bayer)

"Tausende engagierte Menschen, viele von ihnen ehrenamtlich tätig, öffnen ihre Türen und ermöglichen kostenfreien Zugang zu Orten, die sonst meist verschlossen bleiben", teilte die Stiftung mit. Tausende Denkmale seien in diesem Jahr beteiligt gewesen - in 2.200 Städten und Gemeinden und flankiert von rund 11.000 Veranstaltungen wie Handwerksvorführungen, Konzerten oder Diskussionsrunden. Bis zu 10.000 Gäste besuchten allein 50 geöffnete Denkmale in Bamberg, wo der Tag zentral eröffnet wurde.

Ziel war es, auf die Denkmallandschaft Deutschlands und die Arbeit der Denkmalpflege aufmerksam zu machen. "Denkmale geben unserer Geschichte ein Gesicht und unserer Gesellschaft ein Gedächtnis", sagte der Vorstand der Stiftung, Skudelny. "Gerade deshalb ist die Hinwendung zu unserem kulturellen Erbe heute so groß wie nie. Die Menschen von jung bis alt spüren: Wer Denkmale bewahrt, schützt nicht nur wertvolle historische Bauten, sondern erhält sichtbare Zeugnisse unserer gemeinsamen Geschichte."

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.