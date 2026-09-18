Es gab erneute russische Angriffe auf die Ukraine. (picture alliance / Anadolu / Sofiia Bobok)

Zwei weitere seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung mit. Auch die Region rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde erneut attackiert. Hier gab es fünf Verletzte. Das russische Verteidigungsministerium gab an, ein Frachtschiff in Odessa getroffen zu haben. Auch ein Logistikzentrum sei beschossen worden.

Nach Angaben russischer Behörden wurden bei Drohnenangriffen auf Ziele in der Region Kursk ein Mann getötet und mehrere Personen verletzt. In der von Russland kontrollierten Stadt Enerhodar starb ein Mensch.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.