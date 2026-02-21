Meeressäugetiere

Pottwal in Dänemark gestrandet (Ritzau Scan / Mads Claus Rasmussen)

Die Behörden forderten die Anwohner auf, Absperrungen zu respektieren und sich von dem Gebiet fernzuhalten. Störungen könnten die Tiere stressen und eine Rettung erschweren, sagte der dänische Umweltminister Heunicke. Medienberichten zufolge ist noch unklar, wie viele Wale gestrandet sind. Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass Pottwale an der Küste Dänemarks gesichtet wurden. Zu dieser Jahreszeit wandern männliche Wale laut der Umweltschutzbehörde aus den kalten Gewässern der Arktis in wärmere Gebiete südlich von England. Manchmal verirren sie sich dabei und geraten in flachere Gewässer.

