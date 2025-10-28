Die Kommunen seien am Limit ihrer Leistungsfähigkeit, heißt es in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzler Merz und die Ministerpräsidenten,über den die Süddeutsche Zeitung berichtet. Die Schere zwischen kommunalen Einnahmen und Ausgaben öffne sich immer weiter. Das liege vor allem an steigenden Kosten im Sozialen, aber auch an Entscheidungen wie der Einführung des Deutschlandtickets. Für künftige Entscheidungen zu Lasten der Kommunen fordern die Bürgermeister eine vollständige Kompensation, ebenso eine Wiedergutmachung für frühere Beschlüsse. Wer bestellt habe, ohne zu bezahlen, müsse dies nachholen.
Hinter der Initiative stehen die Rathauschefs der Landeshauptstädte aller 13 deutschen Flächenländer.
Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.