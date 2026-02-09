Medienberichte

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan meldete die Festnahmen, ohne jedoch Namen zu nennen. Ihnen werde Aufstachelung sowie die Verbreitung unwahrer Positionen vorgeworfen, hieß es.

Andere iranische Medien berichten, dass es sich unter anderem um Asar Mansuri handele, die Vorsitzende der Islamic Iran Nation's Union Party, einer 2015 offiziell zugelassenen Reformpartei. Drei weitere Festgenommene seien führende Mitglieder der Reform-Front, einer Dachorganisation gemäßigter Reformer.

Ende Dezember hatte eine Welle von Massendemonstrationen gegen die autoritäre Staatsführung begonnen, die von den Sicherheitskräften nach einigen Wochen blutig niedergeschlagen wurden. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden tausende Demonstranten getötet.

