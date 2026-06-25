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Auf der russisch annektierten Halbinsel gab es demnach zwei Tote und zwei Verletzte. Zwei weitere Todesopfer wurden aus der russischen Region Brjansk gemeldet; ein Toter zudem in der Region Belgorod. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte zudem, man habe in den Regionen Krasnodar und Ufa Öllager und Ölraffinerien angegriffen.

Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland seit Monaten verstärkt Ziele jenseits der Grenze sowie auf der Krim. Die Angriffe zielen vor allem auf die russische Öl- und Gasindustrie sowie auf Militärobjekte ab.

Die russische Armee attackierte ihrerseits ein Eisenbahn-Depot in der ukrainischen Region Saporischschja. Dabei wurde ein Bahnmitarbeiter getötet. Drei Lokomotiven wurden getroffen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.