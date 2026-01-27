Ein brennender Zugwaggon nach einem russischen Angriff in der Region Charkiw (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Es gebe mehrere Verletzte, teilten die ukrainischen Behörden mit. Der Passagierzug mit rund 300 Menschen an Bord sei von russischen Drohnen attackiert worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von "Terrorismus".

Bei einem weiteren russischen Angriff auf Odessa am Schwarzen Meer wurden nach Behördenangaben mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser getroffen. Drei Menschen seien getötet und 25 weitere verletzt worden. Todesopfer durch russiche Angriffe wurden auch aus den Regionen Donezk, Saporischschja und Cherson im Süden des Landes gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.