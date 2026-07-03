Mutmaßlicher Terrorismus

Wie das syrische Gesundheitsministerium mitteilte, gab es zudem 20 Verletzte. Demnach ereignete sich die Detonation in einem Café in der Nähe eines Gerichtskomplexes, das häufig von Anwälten besucht wird. Syrischen Medienberichten zufolge handelt es sich vermutlich um einen terroristischen Bombenanschlag. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt.
In Syrien kämpfen die Truppen des seit Ende 2024 herrschenden ehemaligen Rebellenchefs und Übergangspräsidenten al-Assad unter anderem gegen Kämpfer der IS-Terrormiliz.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.