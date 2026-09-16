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Das israelische Militär teilte mit, es habe einen hochrangigen Kommandeur der Terrororganisation Hamas angegriffen. Die Hamas-Brigade der Stadt Rafah bestätigte den Tod des Mannes. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete den Tod von zwei Menschen nach einem israelischen Luftangriff auf ein Zeltlager. Unklar ist bislang, ob es sich dabei um den Angriff auf den Hamas-Kommandeur gehandelt hat.

Seit Oktober 2025 gilt im Gazastreifen eine Waffenruhe. Gegen diese wird jedoch immer wieder verstoßen. Die israelische Armee hatte angekündigt, wieder verstärkt ranghohe Hamas-Mitglieder ins Visier zu nehmen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.